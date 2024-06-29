鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.85億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達37%

鉅亨網新聞中心 2024-06-29 17:15

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅37%；BETA(BETA)24小時漲幅11.4%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅15.7%。

24小時跌幅：WIN(WIN)24小時跌幅12.8%；Quant(QNT)24小時跌幅10.7%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅5.46%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅32.8%；Ark(ARK)近一週漲幅20.2%；CRV(CRV)近一週漲幅19%。