鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.85億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達37%
鉅亨網新聞中心 2024-06-29 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,922.87美元，24小時漲跌幅-0.87%；以太幣(ETH)現報價格3,392.2美元，24小時漲跌幅-1.33%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.85億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.06億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.47億美元。
24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅37%；BETA(BETA)24小時漲幅11.4%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅15.7%。
24小時跌幅：WIN(WIN)24小時跌幅12.8%；Quant(QNT)24小時跌幅10.7%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅5.46%。
近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅32.8%；Ark(ARK)近一週漲幅20.2%；CRV(CRV)近一週漲幅19%。
近一週跌幅：BETA(BETA)近一週跌幅117%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅45%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅19.1%。
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