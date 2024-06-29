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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.34億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達29.1%

鉅亨網新聞中心 2024-06-29 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,850美元，24小時漲跌幅-1.76%；以太幣(ETH)現報價格3,391.94美元，24小時漲跌幅-2.29%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.34億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.2億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.24億美元。

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅29.1%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅17.3%；IO.NET(IO)24小時漲幅12.9%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅47.4%；WIN(WIN)24小時跌幅12.4%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅7.23%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅32.8%；Ark(ARK)近一週漲幅20.2%；CRV(CRV)近一週漲幅19%。

近一週跌幅：BETA(BETA)近一週跌幅117%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅45%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅19.1%。

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