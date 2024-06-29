鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.34億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達29.1%

鉅亨網新聞中心 2024-06-29 10:15

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅29.1%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅17.3%；IO.NET(IO)24小時漲幅12.9%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅47.4%；WIN(WIN)24小時跌幅12.4%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅7.23%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅32.8%；Ark(ARK)近一週漲幅20.2%；CRV(CRV)近一週漲幅19%。