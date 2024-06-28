盤後速報 - 國泰金乙特(2882B)次交易(1)日除息2.13元，參考價56.97元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
國泰金乙特(2882B-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.13元。
首日參考價為56.97元，相較今日收盤價59.10元，息值合計為2.13元，股息殖利率3.6%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|59.10
|2.13
|3.6%
|0.0
|2023/06/28
|59.9
|2.13
|3.56%
|0.0
|2022/07/04
|62.6
|2.13
|3.4%
|0.0
|2021/07/26
|63.2
|2.13
|3.37%
|0.0
|2020/07/01
|0.0
|2.13
|0.0%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 成霖(9934)次交易(1)日除息1.2元，參考價18.1元
- 盤後速報 - 台汽電(8926)次交易(1)日除息1.93元，參考價45.97元
- 盤後速報 - 政伸(8481)次交易(1)日除息2元，參考價50.4元
- 盤後速報 - 潤泰材(8463)次交易(1)日除息0.65元，參考價29.05元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇