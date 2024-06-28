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鉅亨速報

盤後速報 - 國泰金乙特(2882B)次交易(1)日除息2.13元，參考價56.97元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

國泰金乙特(2882B-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.13元。

首日參考價為56.97元，相較今日收盤價59.10元，息值合計為2.13元，股息殖利率3.6%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 59.10 2.13 3.6% 0.0
2023/06/28 59.9 2.13 3.56% 0.0
2022/07/04 62.6 2.13 3.4% 0.0
2021/07/26 63.2 2.13 3.37% 0.0
2020/07/01 0.0 2.13 0.0% 0.0

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