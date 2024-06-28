〈陸港盤後〉A股市場上半年收官 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-28 16:30

中國 A 股市場三大指數周五（28 日）收盤漲跌互見，A 股上半年收官，三大指數同步走低，其中滬指跌 0.25%。

滬指周五收盤漲 0.73% 報 2,967.4 點，深證成指跌 0.01% 報 8,848.7 點，創業板指跌 1.16% 報 1,683.43 點，兩市成交額合計人民幣 7,032 億元。

軍工、電力、燃氣、石油、有色、銀行等類股走高，券商、釀酒、媒體、房地產等族群走低。

A 股市場上半年收官，滬指跌 0.25%，深證成指跌 7.1%，創業板指跌 10.99%。

香港恒生指數周五收盤漲 0.01%，報 17,718.61 點，恒生科技指數跌 0.96%，報 3,554.45 點。

據《彭博》周五報導，6 月至本周三，國際資金賣掉人民幣 494 億元（68 億美元）的中國境內股票，6 月可能會出現 1 月以來首次資金流出。

國際資金外流引發股市下跌，MSCI 中國指數周四進入修正區間，滬深 300 指數自 5 月中旬高點以來也下跌了 6% 以上。

最近的下跌趨勢，是今年稍早股市走勢的逆轉，當時投資人對北京將採取更大支持措施的押注，催動中國股市走高。儘管一些投資人仍寄望 7 月 15 日登場的中共 20 屆三中全會，但中共要打動投資人、重振市場信心的門檻很高。