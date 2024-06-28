盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額191.61億
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:34
台股今日半導體業類股表現強勁，28日11:34相關指數上漲2.14%，總成交額191.61億元，大盤占比23.36%。
該產業上漲家數68、下跌家數19、平盤家數7。領漲個股宏碩系統(6895-TW)28日11:33股價上漲21.5元，報238.0元，漲幅9.93%。
半導體類指數近5日下跌2.94%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.94%
|-0.85%
|近一月
|+7.88%
|+4.91%
|近三月
|+6.22%
|+7.38%
|近六月
|+9.32%
|+14.8%
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