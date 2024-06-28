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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額191.61億

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:34

台股今日半導體業類股表現強勁，28日11:34相關指數上漲2.14%，總成交額191.61億元，大盤占比23.36%。

該產業上漲家數68、下跌家數19、平盤家數7。領漲個股宏碩系統(6895-TW)28日11:33股價上漲21.5元，報238.0元，漲幅9.93%。

半導體類指數近5日下跌2.94%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.94% -0.85%
近一月 +7.88% +4.91%
近三月 +6.22% +7.38%
近六月 +9.32% +14.8%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23077.30.75%
宏碩系統2389.93%

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