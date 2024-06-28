法國國會大選前夕 極右翼陣營支持率再度上升

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-28 11:32

法國國會首輪選舉將於周日（30 日）登場，最新民調顯示，雷朋（Marine Le Pen）帶領的極右翼國民聯盟支持率再次攀升，鞏固了領先地位。

據《彭博》周四報導，雷朋所在的國民聯盟及其友黨獲得 36.1% 的支持率，上升 0.3 個百分點。由社會黨、綠黨等政黨組成的左翼聯盟「新人民陣線」，位居第二，支持率為 28.5%，下降 0.2 個百分點。

總統馬克宏所在陣營的支持率更加落後，僅 20.5%。

法國將在 6 月 30 日和 7 月 7 日舉行兩輪國會選舉，隨著雷朋陣營鞏固了優勢地位，國民聯盟及其盟友有望成為國會下議院最大勢力，但國民聯盟及其盟友的席次可能仍未過半。

目前來看，法國出現懸峙國會的可能性最大，同意這一觀點的包括法國一位重量級政治人物——前總統歐蘭德。