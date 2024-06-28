盤中速報 - 勝德(3296)大漲7.75%，報31.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:37
勝德(3296-TW)28日09:37股價上漲2.25元，報31.3元，漲幅7.75%，成交1,131張。
勝德(3296-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為有線及無線通信機械器材製造買賣。電子零組件製造買賣。電機與電子機械器材製造買賣。
近5日股價上漲9.83%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+593 張
- 外資買賣超：+588 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+495 張
- 融券增減：+6 張
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