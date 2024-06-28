盤中速報 - 佳能(2374)急拉3.88%報54.1元，成交10,207張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:23
佳能(2374-TW)近5分K漲速3.88%，28日09:22報54.1元，成交10,207張，今日漲幅為9.07％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佳能(2374-TW)近5日股價下跌2.75%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.43%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9,034 張
- 外資買賣超：-8,863 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-172 張
- 融資增減：+676 張
- 融券增減：-444 張
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