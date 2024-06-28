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鉅亨速報

盤中速報 - 盟立(2464)急拉3.55%報69.9元，成交7,060張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:16

盟立(2464-TW)近5分K漲速3.55%，28日09:16報69.9元，成交7,060張，今日漲幅為6.88％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

盟立(2464-TW)近5日股價上漲1.24%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子下跌1.8%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-130 張
  • 外資買賣超：-366 張
  • 投信買賣超：-9 張
  • 自營商買賣超：+245 張
  • 融資增減：-95 張
  • 融券增減：-693 張

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