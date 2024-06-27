盤中速報 - 宏碩系統(6895)股價拉至漲停，漲停價216.5元，成交1,031張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 13:07
宏碩系統(6895-TW)27日13:07上漲19.5元，股價漲停報216.5元，委買2,000張、委賣22,000張，成交1,031張。
主要業務為高功率微波加熱模組製造銷售。異材質焊接產品製造銷售。高精密真空元件製造銷售。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日下跌0.51%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-95 張
- 外資買賣超：-45 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-50 張
- 融資增減：+1,127 張
- 融券增減：+79 張
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