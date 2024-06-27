盤中速報 - 磐亞(4707)急拉3.33%報15.5元，成交2,137張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:22
磐亞(4707-TW)近5分K漲速3.33%，27日12:22報15.5元，成交2,137張，今日漲幅為6.53％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
磐亞(4707-TW)近5日股價上漲0.34%，所屬產業為化學工業，相關化學股價指數下跌1.68%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+163 張
- 外資買賣超：+160 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-68 張
- 融券增減：0 張
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