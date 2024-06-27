鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.27億美元，Polymesh(POLYX)24小時漲幅達11.5%

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:15

24小時漲幅：Polymesh(POLYX)24小時漲幅11.5%；Arweave(AR)24小時漲幅10.7%；Numeraire(NMR)24小時漲幅9.66%。

24小時跌幅：Radworks(RAD)24小時跌幅21.6%；BETA(BETA)24小時跌幅24.8%；SFP(SFP)24小時跌幅7.24%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅22.2%；BAKE(BAKE)近一週漲幅17.2%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅15.4%。