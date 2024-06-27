盤中速報 - 正道(1506)大漲7.29%，報17.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:08
正道(1506-TW)27日09:08股價上漲1.2元，報17.65元，漲幅7.29%，成交649張。
正道(1506-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為引擎、機車、汽車等及其零件之製造買賣。活塞、活塞肖、活塞環及其配件之製造及買賣。轉向系統零件之製造及買賣。
近5日股價下跌0.3%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+198 張
- 外資買賣超：+198 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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