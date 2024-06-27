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鉅亨速報

盤中速報 - 鑫科(3663)急拉4.43%報58.7元，成交1,464張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:02

鑫科(3663-TW)近5分K漲速4.43%，27日09:02報58.7元，成交1,464張，今日漲幅為3.71％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鑫科(3663-TW)近5日股價上漲26.62%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲5.28%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-93 張
  • 外資買賣超：-101 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張
  • 融資增減：+1,923 張
  • 融券增減：+897 張

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