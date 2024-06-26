鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.05億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達5.43%

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:15

24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅5.43%；NEAR(NEAR)24小時漲幅4.44%；Sui(SUI)24小時漲幅3.23%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅16.4%；Notcoin(NOT)24小時跌幅14.2%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅9.04%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅20.5%；BAKE(BAKE)近一週漲幅17.5%；1INCH(1INCH)近一週漲幅11.2%。