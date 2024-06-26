鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.05億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達5.43%
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,442.01美元，24小時漲跌幅+0.84%；以太幣(ETH)現報價格3,384.22美元，24小時漲跌幅+0.66%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.05億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.25億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.35億美元。
24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅5.43%；NEAR(NEAR)24小時漲幅4.44%；Sui(SUI)24小時漲幅3.23%。
24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅16.4%；Notcoin(NOT)24小時跌幅14.2%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅9.04%。
近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅20.5%；BAKE(BAKE)近一週漲幅17.5%；1INCH(1INCH)近一週漲幅11.2%。
近一週跌幅：金屬幣(MTL)近一週跌幅25.7%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅23.7%；Arkham(ARKM)近一週跌幅20.3%。
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