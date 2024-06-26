盤中速報 - 展達(3447)大漲7.36%，報35元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 12:34
展達(3447-TW)26日12:34股價上漲2.4元，報35.0元，漲幅7.36%，成交200張。
展達(3447-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為數位影音產品之製造及銷售。寬頻通訊產品之製造及銷售。人工智慧物聯網產品之製造及銷售。
近5日股價下跌0.31%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+21 張
- 外資買賣超：+19 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-75 張
- 融券增減：-1 張
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