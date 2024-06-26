鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.49億美元，FTM(FTM)24小時漲幅達2.86%

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 10:15

24小時漲幅：FTM(FTM)24小時漲幅2.86%；Saga(SAGA)24小時漲幅3.64%；金屬幣(MTL)24小時漲幅4.57%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅17.1%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅16.7%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅14.4%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅20.5%；BAKE(BAKE)近一週漲幅17.5%；1INCH(1INCH)近一週漲幅11.2%。