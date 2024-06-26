鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.49億美元，FTM(FTM)24小時漲幅達2.86%
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,369.97美元，24小時漲跌幅+3.17%；以太幣(ETH)現報價格3,418.7美元，24小時漲跌幅+2.32%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.49億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.18億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.11億美元。
24小時漲幅：FTM(FTM)24小時漲幅2.86%；Saga(SAGA)24小時漲幅3.64%；金屬幣(MTL)24小時漲幅4.57%。
24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅17.1%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅16.7%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅14.4%。
近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅20.5%；BAKE(BAKE)近一週漲幅17.5%；1INCH(1INCH)近一週漲幅11.2%。
近一週跌幅：金屬幣(MTL)近一週跌幅25.7%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅23.7%；Arkham(ARKM)近一週跌幅20.3%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇