一度瀕臨破產！昔日中國三線車廠如何5年逆襲理想汽車成大哥？

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 12:23

繼昨 (25) 日跌停作收、市值一天蒸發 144 億人民幣後，華為旗下電動車廠賽力斯 (601127-CN) 今 (26) 日持續走弱，一度跌深逾 3%，午盤暫收低 1.95 %，但這無損賽力斯持續成長的表現，近日更超越理想，成為造車新勢力的新大哥。

騰訊新聞汽車自媒體創作者「象視汽車」今日在專欄中指出，五年前還是一家瀕臨倒閉三線小廠的賽力斯正上演一齣逆襲大戲，超越理想成為新勢力大哥。

賽力斯上周二 (18 日) 市值衝到 1416 億人民幣，首次超越理想汽車 1415 億人民幣的市值，上周四 (20 日) 又攀抵 1527 億人民幣，理想則為 1315 億人民幣，兩者差距拉大到 200 億人民幣，相當於一個江鈴汽車的規模。

除市值外，賽力斯還在營收、毛利、銷量等方面超越理想。今年首季，賽力斯營收達人民幣 265.6 億元，超過理想的 256 億元，同期賽力斯毛利率為 21.5%，也高於理想的 20.6%，但在凈利上，賽力斯仍落後理想。

今年以來，賽力斯的問界月銷量多次超越理想，問界 M9 在今年第 23 周 (6 月 3-9 日) 賣出達 3570 輛，在 50 萬人民幣以上豪車市場穩居榜首，遙遙領先於賓士、BMW 跟奧迪，問界連 9 周榮膺這一桂冠，理想則無任何車款上榜。

賽力斯成功逆襲，離不開華為。2019 年初，當時還未改名賽力斯的小康汽車，與華為舉行一場不起眼的合作簽約儀式，邁開逆襲的步伐。

一開始，賽力斯還有些遲疑，選擇零組件供應模式跟華為合作，但銷量一直沒有多大起色，但後來痛定思痛，終下決心進行豪賭，選擇被調侃為出賣靈魂的「智選車模式」，與華為深度合作，將主導權交到華為手中。

短短五年，從三線車企到新勢力一哥，賽力斯苦盡甘來，當然也冷暖自知。