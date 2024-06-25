鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.67億美元，金屬幣(MTL)24小時漲幅達14.8%
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,928.06美元，24小時漲跌幅-2.50%；以太幣(ETH)現報價格3,362.19美元，24小時漲跌幅-0.33%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.67億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.44億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.33億美元。
24小時漲幅：金屬幣(MTL)24小時漲幅14.8%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅3.31%；ORDI(ORDI)24小時漲幅2.17%。
24小時跌幅：Dogwifhat(WIF)24小時跌幅18.5%；SingularityNET Token(AGIX)24小時跌幅17.7%；FET(FET)24小時跌幅17.6%。
近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅27.5%；Ark(ARK)近一週漲幅21.9%；Frontier(FRONT)近一週漲幅13.2%。
近一週跌幅：FET(FET)近一週跌幅37.1%；金屬幣(MTL)近一週跌幅35.9%；SingularityNET Token(AGIX)近一週跌幅33.3%。
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