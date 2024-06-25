鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.67億美元，金屬幣(MTL)24小時漲幅達14.8%

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:15

24小時漲幅：金屬幣(MTL)24小時漲幅14.8%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅3.31%；ORDI(ORDI)24小時漲幅2.17%。

24小時跌幅：Dogwifhat(WIF)24小時跌幅18.5%；SingularityNET Token(AGIX)24小時跌幅17.7%；FET(FET)24小時跌幅17.6%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅27.5%；Ark(ARK)近一週漲幅21.9%；Frontier(FRONT)近一週漲幅13.2%。