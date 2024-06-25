夏季達沃斯論壇大連登場！李強：對陸經濟成長5%有信心 各國應向脫鉤說不

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-25 13:54

世界經濟論壇第 15 屆新領袖年會 (下稱夏季達沃斯論壇）今 (25) 日於遼寧大連開幕，中國總理李強在開幕式致詞時說，世界經濟成長動力不足，呼籲各國要深化科技交流合作，營造公平非歧視環境。

李強還表示，國際要摒棄陣營對立，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，同時促進包容普惠發展，並打造綠色經濟增長點。他還重申中國經濟正保持回升向好態勢，中國將繼續培育新產業，為各國企業創造更大合作空間。

李強也為中國科技發展辯護，並批評限制全球合作的行為。「中國新興產業快速崛起源自於我們獨特的比較優勢。」他並指出，中國市場規模大、產業網路大、勞動力充足、應用場景豐富、消費者接受度高。「這就是中國新興產業獲得競爭力的方式。」

李強也曾在今年 1 月瑞士達沃斯世界經濟論壇年會上表示，科技創新不應成為限制其他國家的手段。

對於中國經濟發展，李強認為應正視全球經濟成長受阻，但對中國實現全年經濟增長 5% 目有信心，並預估中國今年第二季經濟將保持穩定。

李強又說中國生產的先進電動車、鋰電池、太陽能產品，首先保障國內需求，同時也豐富國際市場的供應，緩解世界通膨壓力，為全球應對氣候變遷作出積極貢獻。中國 5 月零售銷售年增 3.7%，超出預期，但工業活動數據增幅低於預期。此外，房地產對經濟的拖累持續存在，而出口仍是中國成長的支柱。

當世界經濟論壇創辦人 Klaus Schwab 詢問中國經濟政策，李克強用傳統中醫和拳擊進行類比，解釋為什麼中國採取更有針對性、分門別類的做法。「過去幾年，我們採取了很多措施，做了很多事情，都是為了保持經濟根基健康。