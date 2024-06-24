鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.22億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達29.3%
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,489.23美元，24小時漲跌幅-3.02%；以太幣(ETH)現報價格3,372.8美元，24小時漲跌幅-3.80%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.22億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.16億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.02億美元。
24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅29.3%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅16.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅15.4%。
24小時跌幅：金屬幣(MTL)24小時跌幅23.9%；HIVE(HIVE)24小時跌幅0.9%；NEAR(NEAR)24小時跌幅0.06%。
近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅30.9%；Ark(ARK)近一週漲幅30.8%；BAKE(BAKE)近一週漲幅24.5%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅13.1%；Gifto(GFT)近一週跌幅10.1%；SingularityNET Token(AGIX)近一週跌幅7.69%。
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