鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.22億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達29.3%

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:15

24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅29.3%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅16.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅15.4%。

24小時跌幅：金屬幣(MTL)24小時跌幅23.9%；HIVE(HIVE)24小時跌幅0.9%；NEAR(NEAR)24小時跌幅0.06%。

近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅30.9%；Ark(ARK)近一週漲幅30.8%；BAKE(BAKE)近一週漲幅24.5%。