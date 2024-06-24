盤後速報 - 博智(8155)下週(7月1日)除息3.6元，預估參考價140.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
博智(8155-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
以今日(6月24日)收盤價144.50元計算，預估參考價為140.9元，息值合計為3.6元，股息殖利率2.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。近5日股價下跌3.63%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|144.50
|3.6
|2.49%
|0.0
|2023/07/27
|171.0
|7.3014
|4.27%
|0.0
|2022/07/28
|125.0
|6.0
|4.8%
|0.0
|2021/07/29
|122.0
|7.0
|5.74%
|0.0
|2020/07/30
|132.0
|3.6
|2.73%
|0.0
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