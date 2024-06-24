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鉅亨速報

盤後速報 - 博智(8155)下週(7月1日)除息3.6元，預估參考價140.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

博智(8155-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(6月24日)收盤價144.50元計算，預估參考價為140.9元，息值合計為3.6元，股息殖利率2.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。近5日股價下跌3.63%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 144.50 3.6 2.49% 0.0
2023/07/27 171.0 7.3014 4.27% 0.0
2022/07/28 125.0 6.0 4.8% 0.0
2021/07/29 122.0 7.0 5.74% 0.0
2020/07/30 132.0 3.6 2.73% 0.0

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