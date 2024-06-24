盤勢的絕情拉回換來「這族群」的真心，政治利空拉回找買點，「他們」將浮現絕佳買訊!

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 19:30

週一台北股市受到上週五 (21 日) 盤後的利空影響下，指數出現較大幅拉回修正的走勢。因大陸國台辦在上週五下午 3 點突然與相關部門舉行「聯合專題發佈會」，並由國台辦發言人陳斌華主持，與國家安全部和司法部等單位聯合發佈《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》一事，並於同日施行一共有 22 條定罪量刑的新規。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，這突然來的事件使的上週五的期貨夜盤開盤後幾分鐘，即出現許久不見的「胖手指」，瞬間出現 511 點的跌點。雖然在週五夜盤收盤只有下跌不到兩百點，不過期貨最終還是要跟著現貨連動反應，今日開盤雖僅有小跌，但投資人似乎不領情，賣壓直接引發下修的盤勢。不過這樣也好，因為先前一直上漲的同時，大部份投資人僅有少數持續加碼買進，這趟修正讓短線過熱的盤勢先冷靜下來，給原先還在猶豫、等待的投資人有上車的機會。

鄭瑞宗分析師表示，就操盤經驗來說，政治利空，拉回找買點，而利空影響的時間程度不一，快的話僅反應 1 個交易日，慢的話影響 3 至 5 個交易日，而這期間，就是考驗個股基本面與積極尋求切入的好時機了。各位還記得上週三 (19 日) 的盤勢嗎? 上週三當天大盤大漲 452 點，但上市加上櫃等中小型股，下跌家數高達一千一百家。而今日大盤大跌，今日上半場下跌家數僅八、九百家，但下半場開始，上市加上櫃與帶動指數拉回的龍頭股加起來的下跌家數，在終場收盤時高達 1184 家。漲跌不同情況，內容也大不相同，這表示下半場開始防守的力道變弱了，有些族群個股正在攻守轉換。

鄭瑞宗分析師認為，「漲時重勢，跌時重質」，只買進基本面與體系好的公司，不管在多頭還是空頭時，皆是操作的不二法門。在 AI 大趨勢的帶領之下，目前可漲的族群真的太多了。GB200 將於 Q3 出貨，供應鏈持續備料，IC 設計需求逐步拉升，中國晶圓代工廠因產能滿載也開始漲價，這時就是 IC 設計股大漲的好時機。(2330-TW) 台積電漲價也將推升純 IP 股的收入，ASIC(特定應用積體電路) 公司也正是跟客戶密集洽談下半年新開案的關鍵時期，Q3 手機也將有大量 AI 新機上市，AI PC 在 COMPUTEX 上也是重點，現階段題材太多，市場資金也太多。

鄭瑞宗強調，除了上述這些族群外，後市更看好可伺機布局的族群，其中被動元件是新增加要留意的族群，另外還有電子股包括長線題材佳的半導體供應鏈，包含 IC 設計、封裝、測試等，AI 題材如機器人、散熱、IP、組裝，蘋果概念股等，非電系列可留意金融股中現金股利認列高峰波段行情、法國巴黎奧運商機、與亞洲生技大展等。在六月底行情出現拉回修正，真的是趁機撿一波的絕妙佳機，至於怎麼上車? 加入鄭瑞宗分析師的官方 LINE 帳號就能獲取非常多寶貴的資訊哦!!

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鄭瑞宗分析師今日特別聊到被動元件族群，主要受惠 AI 未來的強大需求，外資調高 (2327-TW) 國巨目標價至 900 元，今日被動元件龍頭國巨不懼盤勢大跌仍逆勢創高來到 772 元，是為多頭指標，未來股價持續往上，將帶動族群表現。而其中鄭瑞宗上週帶領會員布局的新股，同時也是 PC 相關比重最高的 (6449-TW) 鈺邦，受惠 AI 程度也最大，這兩年 AI 浪潮下，伺服器相關訂單都成長近四成，鈺邦今日早盤最高達 173.5 元創新高。另外這檔最新「GB200 新飆股 6XXX」，因 AI 伺服器需要耐高溫，對固態電容需求強勁肯定是個大商機，鈺邦確認拿下 GB200 訂單，於下半年出貨，將帶動營收挑戰新高，若 AI PC 帶動換機潮，業績還會更好。今年每股 EPS 估達 6~7 元，明年有機會上看 13~14 元，去年也只賺 3.7 元，等於每一年翻一倍，股價自然要大漲噴出。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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