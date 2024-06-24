蔡崇信賣布魯克林籃網隊15%股權 陸媒：或為更專心管理阿里巴巴

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 16:15

《紐約郵報》報導，NBA 布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 現任董事會主席蔡崇信已將手中部分股權賣給科氏工業集團背後的科赫家族，交易總估值為 60 億美元 (約 1820 億台幣)。蔡崇信此前分批全資購得籃網隊，交易總金額超過 30 億美元，此次賣股獲利將近一倍。

中國股市投資網站《投資界》報導，蔡崇信將愛好運作成數十億美元的生意，再度展示自己的商業天分，被譽為阿里巴巴「財神爺」的他一直是中國創投圈的神話，早年棄百萬年薪加入草根阿里，數度救阿里於水火，在告隱江湖後又臨危受命出山。

根據一封由籃網隊母公司 BSE Global 發給 NBA 其他球隊老闆的郵件，籃網隊和紐約自由人隊總估值約為 60 億美元，打破 NBA 歷史紀錄，成為北美職業體育歷史上最高的估值之一。

這一估值出乎很多人意料，美國體育財經公司 Sportico 此前估籃網隊價值 39.8 億美元，紐約自由人隊 1.3 億美元。估值之所以大幅超出預期，一大原因在於 NBA 未來可能與電視轉播機構達成 11 年 760 億美元的轉播合約，這讓身處大都會的籃網隊身價大漲。

據悉，蔡崇信將 BSE Global 的 15% 股權賣予 Julia Koch，這位科氏工業集團老闆 David Koch 的遺孀身家達 643 億美元，為全球第二富有女性。完成交易後 Julia 及其家人還將獲得籃網隊控制權的優先購買權。科赫家族以政治影響力而聞名，Charles Koch 現年 88 歲，估計淨資產為 553 億元，位居全球第 25 位。

蔡崇信在寫給 BSE 員工的內部信中指出，雙方都致力於對籃網隊進行必要投資，以建立永續的成功文化，同時也致力於投資人才和基礎設施，為球迷和觀眾帶來最好的體育和娛樂。

蔡崇信曾分析買下一支球隊帶來的經濟利益，在 NBA 的 30 支球隊都有一種機制，既有競爭力又能賺錢，經濟分配很公平，例如電視轉播收入會平分給各個球隊，確保每個投資聯盟的人都不會損失太多。

五年前的 2018 年 4 月，蔡崇信收購籃網隊曾轟動一時，當時他個人出資買下籃網隊 49% 的股份，交易最終定價超過 10 億美元，隔年 8 月又以創紀錄的 23.5 億美元收購剩下的 51% 股份及球隊主場巴克萊中心，成為 NBA 第一位真正意義上的華人老闆。

報導指出，蔡崇信出售籃網隊一部分股權，外界猜測他是要將更多的精力投入阿里，因此時正值阿里巴巴危機感瀰漫之際，電商正前所未見地激烈競爭，市值甚至一度輸給拼多多，加上抖音狂追猛趕，成為不可忽視的勁敵。