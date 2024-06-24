人民幣徘徊7個月低！上海浦東再推新舉措 助數位人民幣拓展應用場景

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 13:36

受美元走強及市場對中國經濟疲軟擔憂的拖累，人民幣兌美元 (USDCNY) 今 (24) 日在亞洲匯市早盤於 7.2615 上下狹幅震盪，持續於 7 個月低點附近徘徊，而與此同時，隨著技術不斷進步跟應用場景拓展，數位人民幣在中國的試點不斷擴大且具多元性，人們接受度和使用頻率也呈現上升態勢。

中國上海市浦東新區上周四 (20 日) 發佈八項促進浦東外貿高質量發展工作舉措，進一步推進上海國際貿易中心核心區建設、持續優化浦東新區貿易便利化營商環境，其中明確指出要加快服務貿易創新發展，發展數位服務、數位技術等數位貿易新業態，推進數位人民幣在國際貿易結算中的應用場景。支援政策性出口信用保險向服務貿易領域拓展。

從上海浦東新區此次發佈的舉措來看，明確要求要推進數位人民幣在國際貿易結算中的應用場景。早在 6 月初，中國人民銀行 (下稱人行) 便在官網公告稱多邊央行數位貨幣橋項目進入最小可行化產品 (MVP) 階段。

近年來，浦東新區加快建立具有國際先進水平的貿易便利化制度，貨物貿易進出口金額從 2013 年的 1.55 兆人民幣，成長到去年的 2.58 兆人民幣，佔上海市外貿總金額比重從 56.6% 提升至 61.2%。

浦東新區去年服務貿易進出口額則達 1056 億美元，佔比超過 50%，離岸轉手買賣貿易收支金額 552 億美元，佔全市比重近 90%。

6 月 5 日，由國際清算銀行 (香港) 創新中心、泰國央行、阿拉伯聯合大公國央行、中國人行數位貨幣研究所和香港金管局聯合建設的多邊央行數位貨幣橋專案宣佈進入最小可行化產品階段。上述司法管轄區內的貨幣橋參與機構，可結合實際按照相應程式有序開展真實交易。

2022 年，貨幣橋專案成功完成了基於四種央行數位貨幣的首次真實交易試點，開始探索進入 MVP 階段。

中國人行數位貨幣研究所所長穆長春表示，現有體系中需要經過一家或多家代理銀行，支付鏈路長，費用高，而在貨幣橋中，商業銀行可在無損合規的情況下，大幅提升交易效率，還能有效降低跨境支付成本。根據貨幣橋真實交易的經驗，交易成本可降低至少 50%。

此前，穆長春曾稱貨幣橋的支付流程與現行跨境支付體系最大不同點在於，基於各地支付系統的互聯，大幅縮短了支付鏈路。