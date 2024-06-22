鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.04億美元，IO.NET(IO)24小時漲幅達10.9%

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 10:15

24小時漲幅：IO.NET(IO)24小時漲幅10.9%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅9.73%；Ark(ARK)24小時漲幅9.24%。

24小時跌幅：Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅22.6%；BAKE(BAKE)24小時跌幅12.7%；HIVE(HIVE)24小時跌幅7.73%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅34.5%；Notcoin(NOT)近一週漲幅31.3%；可汗幣(KNC)近一週漲幅29.9%。