鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.04億美元，IO.NET(IO)24小時漲幅達10.9%
鉅亨網新聞中心 2024-06-22 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,309.49美元，24小時漲跌幅-0.96%；以太幣(ETH)現報價格3,510.6美元，24小時漲跌幅-0.39%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.04億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.67億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.14億美元。
24小時漲幅：IO.NET(IO)24小時漲幅10.9%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅9.73%；Ark(ARK)24小時漲幅9.24%。
24小時跌幅：Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅22.6%；BAKE(BAKE)24小時跌幅12.7%；HIVE(HIVE)24小時跌幅7.73%。
近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅34.5%；Notcoin(NOT)近一週漲幅31.3%；可汗幣(KNC)近一週漲幅29.9%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅13.4%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅9.07%；FET(FET)近一週跌幅8.57%。
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