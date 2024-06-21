鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.17億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達13.4%
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,693.35美元，24小時漲跌幅-2.97%；以太幣(ETH)現報價格3,468.32美元，24小時漲跌幅-3.28%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.17億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.34億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.99億美元。
24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅13.4%；IO.NET(IO)24小時漲幅11.8%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅12.3%。
24小時跌幅：金屬幣(MTL)24小時跌幅16.1%；球迷幣(PSG)24小時跌幅13.7%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅9.53%。
近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅30.7%；可汗幣(KNC)近一週漲幅29.1%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅29%。
近一週跌幅：CRV(CRV)近一週跌幅22.3%；Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅20.7%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅17.1%。
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