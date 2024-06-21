資金再流出！人民幣應聲貶至7個月低 香港人民幣存款續增逼近史高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-21 17:03

受到中國資金外流，加上外界猜測中國央行正逐步允許人民幣貶值的影響，人民幣兌美元 (USDCNY)匯率今 (21) 日走貶至 7 個月新低，而與此同時，大量資金也正從中國流入香港，因中國投資人不再預期國內市場將很快復甦，紛紛轉向收益率更高的資產。

Allspring Global Investments 駐新加坡投資組合經理 Gary Tan 表示，過去一個月，中國市場在宏觀數據改善之前反彈，但現在市場情緒惡化，宏觀數據表現令人失望。

自今年 2 月開始重返中國市場的外國資金在本月也變為賣家，透過滬港通計畫的北上資金撤走 330 億人民幣，南下資金則向香港市場注入 1290 億人民幣。

分析人士指出，投資人之所以撤離，是因為還不確定中國央行將在多大程度上鬆綁利率，以及中國共產黨三中全會將在下月召開等理由。

法國巴黎資產管理公司亞太區高級市場策略師羅念慈認為，中國可能會繼續採取比過去 18 個月更為漸進的寬鬆措施，三中全會上可能會重申這一政策方向。

官方數據顯示，今年 4 月香港的人民幣存款達到 1.09 兆元 (1500 億美元)，為史上第二高，接近 2022 年 1 月高點。

法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略主管 Ju Wang 說，鑑於國內報酬率低，加上預期人民幣將進一步走貶，中國投資人正湧向香港，尋求離岸人民幣的更高回報。資金持續南下，加上中國企業為了在香港支付股息而一如往常在 6 月跟 7 月進行資金轉移，也導致離岸人民幣的拋售，以及對港元的需求。

自今年 5 月以來，人民幣兌港元 (CNYHKD) 已走貶 1.9%。