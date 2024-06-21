鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.77億美元，賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅達7.18%

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 10:15

24小時漲幅：賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅7.18%；FTT(FTT)24小時漲幅4.4%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅5.4%。

24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅26%；Memecoin(MEME)24小時跌幅9.07%；Arkham(ARKM)24小時跌幅8.86%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅30.7%；可汗幣(KNC)近一週漲幅29.1%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅29%。