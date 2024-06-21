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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GMS公司(GMS-US)EPS預估下修至8.76元，預估目標價為100.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 08:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對GMS公司(GMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.93元下修至8.76元，其中最高估值9.28元，最低估值7.99元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值9.28(9.28)9.9
最低值7.99(8.13)8.76
平均值8.72(8.83)9.2
中位數8.76(8.93)9.17

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值60.00億61.73億
最低值57.00億58.64億
平均值58.63億60.26億
中位數58.67億60.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.552.446.237.826.75
營業收入32.41億32.99億46.35億53.29億55.02億

詳細資訊請看美股內頁：
GMS公司(GMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGMS

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