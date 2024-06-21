鉅亨速報 - Factset 最新調查：GMS公司(GMS-US)EPS預估下修至8.76元，預估目標價為100.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 08:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對GMS公司(GMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.93元下修至8.76元，其中最高估值9.28元，最低估值7.99元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|9.28(9.28)
|9.9
|最低值
|7.99(8.13)
|8.76
|平均值
|8.72(8.83)
|9.2
|中位數
|8.76(8.93)
|9.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|60.00億
|61.73億
|最低值
|57.00億
|58.64億
|平均值
|58.63億
|60.26億
|中位數
|58.67億
|60.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.55
|2.44
|6.23
|7.82
|6.75
|營業收入
|32.41億
|32.99億
|46.35億
|53.29億
|55.02億
詳細資訊請看美股內頁：
GMS公司(GMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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