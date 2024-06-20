盤後速報 - 江申(1525)下週(6月27日)除息3.3元，預估參考價74.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
江申(1525-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。
以今日(6月20日)收盤價77.40元計算，預估參考價為74.1元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
江申(1525-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為底盤、沖壓零組件。車架、大樑。木床後車身、模治具。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|77.40
|3.3
|4.26%
|0.0
|2023/07/19
|102.0
|2.1
|2.06%
|0.0
|2022/07/28
|59.5
|2.1
|3.53%
|0.0
|2021/08/31
|65.3
|2.2
|3.37%
|0.0
|2020/07/30
|48.45
|2.0
|4.13%
|0.0
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