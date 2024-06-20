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鉅亨速報

盤後速報 - 江申(1525)下週(6月27日)除息3.3元，預估參考價74.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

江申(1525-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。

以今日(6月20日)收盤價77.40元計算，預估參考價為74.1元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

江申(1525-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為底盤、沖壓零組件。車架、大樑。木床後車身、模治具。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 77.40 3.3 4.26% 0.0
2023/07/19 102.0 2.1 2.06% 0.0
2022/07/28 59.5 2.1 3.53% 0.0
2021/08/31 65.3 2.2 3.37% 0.0
2020/07/30 48.45 2.0 4.13% 0.0

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江申77.40.78%

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