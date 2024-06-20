中國證監會推出「科創板八條」進一步深化改革

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 07:46

中國證監會周三（19 日）發布《關於深化科創板改革 服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》（以下簡稱《八條措施》），進一步深化改革，提升對新產業新業態新技術的包容性，發揮資本市場功能，更好服務中國式現代化大局。

證監會表示，五年多來，科創板堅守「硬科技」定位，從零起步不斷發展壯大，制度改革「試驗田」作用和服務科技創新的成效不斷顯現。《八條措施》深入貫徹黨中央、國務院和新「國九條」有關部署要求，緊緊圍繞服務高水準科技自立自強和新質生產力發展，突出重點、遠近結合，推出一攬子改革舉措。

特別是，針對市場反映較為集中的新股發行高價超募、活躍並購重組市場、加強上市公司監管等問題，《八條措施》做出了相應安排，既積極回應市場關切，也為下一步全面深化資本市場改革積累經驗、創造條件。同時，《八條措施》對於助力上海加快「五個中心」建設也具有重要意義。

《八條措施》聚焦強監管防風險促進高品質發展主線，堅持穩中求進、綜合施策，目標導向、問題導向，尊重規律、守正創新的原則，在市場化法治化軌道上推動科創板持續健康發展。主要包括：

一是強化科創板「硬科技」定位。嚴把入口關，優先支持新產業新業態新技術領域突破關鍵核心技術的「硬科技」企業在科創板上市。進一步完善科技型企業精準識別機制。支持優質未盈利科技型企業在科創板上市。

二是開展深化發行承銷制度試點。優化新股發行定價機制，試點調整適用新股定價高價剔除比例。完善科創板新股配售安排，提高有長期持股意願的網下投資者配售比例。加強詢報價行為監管。

三是強化科創板上市公司股債融資制度。建立健全開展關鍵核心技術攻關的「硬科技」企業股債融資、並購重組「綠色通道」。探索建立「輕資產、高研發投入」認定標準。推動再融資儲架發行試點案例率先在科創板落地。

四是更大力度支持併購重組。支持科創板上市公司開展產業鏈上下游的併購整合。提高併購重組估值包容性，支持科創板上市公司收購優質未盈利「硬科技」企業。豐富併購重組支付工具，展開股份對價分期支付研究。支持科創板上市公司聚焦做優做強主業開展吸收合併。

五是完善股權激勵制度。提高股權激勵精準性，與投資者更好實現利益綁定。完善科創板上市公司股權激勵實施程序，優化適用短線交易、窗口期等規定，研究優化股權激勵預留權益的安排。

六是完善交易機制，防範市場風險。加強交易監管，研究強化科創板做市商機制、盤後交易機制。豐富科創板指數、ETF 品類及 ETF 期權產品。

七是加強科創板上市公司全鏈條監管。從嚴打擊科創板欺詐發行、財務造假等市場亂象，更加有效保護中小投資者合法權益。引導創始團隊、核心技術骨幹等自願延長股份鎖定期限。強化私募股權創投基金退出「反向掛鉤」制度。嚴格執行下市制度。

八是積極營造良好市場生態。推動強化科創板司法保障制度機制。加強與地方政府、相關部委協作，常態化開展科創板上市公司走訪，共同推動提升上市公司品質。深入實施「提質增效重回報」行動，加強投資者教育服務。