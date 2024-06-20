中國證監會推出「科創板八條」進一步深化改革
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 07:46
中國證監會周三（19 日）發布《關於深化科創板改革 服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》（以下簡稱《八條措施》），進一步深化改革，提升對新產業新業態新技術的包容性，發揮資本市場功能，更好服務中國式現代化大局。
證監會表示，五年多來，科創板堅守「硬科技」定位，從零起步不斷發展壯大，制度改革「試驗田」作用和服務科技創新的成效不斷顯現。《八條措施》深入貫徹黨中央、國務院和新「國九條」有關部署要求，緊緊圍繞服務高水準科技自立自強和新質生產力發展，突出重點、遠近結合，推出一攬子改革舉措。
特別是，針對市場反映較為集中的新股發行高價超募、活躍並購重組市場、加強上市公司監管等問題，《八條措施》做出了相應安排，既積極回應市場關切，也為下一步全面深化資本市場改革積累經驗、創造條件。同時，《八條措施》對於助力上海加快「五個中心」建設也具有重要意義。
《八條措施》聚焦強監管防風險促進高品質發展主線，堅持穩中求進、綜合施策，目標導向、問題導向，尊重規律、守正創新的原則，在市場化法治化軌道上推動科創板持續健康發展。主要包括：
一是強化科創板「硬科技」定位。嚴把入口關，優先支持新產業新業態新技術領域突破關鍵核心技術的「硬科技」企業在科創板上市。進一步完善科技型企業精準識別機制。支持優質未盈利科技型企業在科創板上市。
二是開展深化發行承銷制度試點。優化新股發行定價機制，試點調整適用新股定價高價剔除比例。完善科創板新股配售安排，提高有長期持股意願的網下投資者配售比例。加強詢報價行為監管。
三是強化科創板上市公司股債融資制度。建立健全開展關鍵核心技術攻關的「硬科技」企業股債融資、並購重組「綠色通道」。探索建立「輕資產、高研發投入」認定標準。推動再融資儲架發行試點案例率先在科創板落地。
四是更大力度支持併購重組。支持科創板上市公司開展產業鏈上下游的併購整合。提高併購重組估值包容性，支持科創板上市公司收購優質未盈利「硬科技」企業。豐富併購重組支付工具，展開股份對價分期支付研究。支持科創板上市公司聚焦做優做強主業開展吸收合併。
五是完善股權激勵制度。提高股權激勵精準性，與投資者更好實現利益綁定。完善科創板上市公司股權激勵實施程序，優化適用短線交易、窗口期等規定，研究優化股權激勵預留權益的安排。
六是完善交易機制，防範市場風險。加強交易監管，研究強化科創板做市商機制、盤後交易機制。豐富科創板指數、ETF 品類及 ETF 期權產品。
七是加強科創板上市公司全鏈條監管。從嚴打擊科創板欺詐發行、財務造假等市場亂象，更加有效保護中小投資者合法權益。引導創始團隊、核心技術骨幹等自願延長股份鎖定期限。強化私募股權創投基金退出「反向掛鉤」制度。嚴格執行下市制度。
八是積極營造良好市場生態。推動強化科創板司法保障制度機制。加強與地方政府、相關部委協作，常態化開展科創板上市公司走訪，共同推動提升上市公司品質。深入實施「提質增效重回報」行動，加強投資者教育服務。
下一步，證監會將按照穩中求進工作總基調，推動股票發行註冊制走深走實，穩步推進深化科創板改革各項政策措施落實落地，動態評估調整相關制度規則，形成可複製可推廣經驗後，再平穩有序推向其他市場板塊，持續深化資本市場服務高水準科技自立自強和新質生產力發展的功能。
- 海外買家搜尋第一！專家解答澳洲購屋Q&A
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇