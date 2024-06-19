普丁訪北韓 稱一方遭他國侵略時 另一方需提供援助

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-19 20:27

俄羅斯總統普丁周三（19 日）在訪問北韓時表示，根據兩國簽署的條約，其中一方遭受他國侵略時，另一方需要提供援助，他並表示，不排除與北韓發展軍事技術合作。

普丁與北韓領導人金正恩周三在平壤舉行大範圍元首會談，時間超過一個半小時，且雙方簽署了全面戰略夥伴關係條約。

普丁在會談中指出，前幾代人的功績，是如今俄羅斯與北韓發展關係的良好基礎。他說：「去年金正恩訪問俄羅斯，我們今天在建立國家間關係方面取得重大進展。今天，我們已經準備了一份新的基本文件，這將建立我們長期關係的基礎。」

普丁強調，兩國政府領導人和相關機構正在積極努力落實金正恩 2019 年和 2023 年訪問俄羅斯期間達成的協議。「我相信，我們今天的會談也富有成效。」

普丁還提到，正在與美國幾十年來強加的帝國主義政策做鬥爭。

「我的意思是，我們要反對美國數十年來實施的霸權政策，反對美國及其衛星國針對俄羅斯的帝國主義政策。」普丁說。

普丁還表示：「我對新一輪會晤感到非常高興，希望下一次會晤將在俄羅斯舉行，在莫斯科舉行。」