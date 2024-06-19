鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.36億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達10.8%

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:15

24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅10.8%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅7.62%；Ark(ARK)24小時漲幅7.42%。

24小時跌幅：Lido DAO(LDO)24小時跌幅14.2%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅14.5%；1INCH(1INCH)24小時跌幅13.8%。

近一週漲幅：Polymesh(POLYX)近一週漲幅36.6%；INJ(INJ)近一週漲幅35%；IO.NET(IO)近一週漲幅33.8%。