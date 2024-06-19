鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.36億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達10.8%
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,224.83美元，24小時漲跌幅-0.74%；以太幣(ETH)現報價格3,536.67美元，24小時漲跌幅+2.73%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.36億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.3億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.87億美元。
24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅10.8%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅7.62%；Ark(ARK)24小時漲幅7.42%。
24小時跌幅：Lido DAO(LDO)24小時跌幅14.2%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅14.5%；1INCH(1INCH)24小時跌幅13.8%。
近一週漲幅：Polymesh(POLYX)近一週漲幅36.6%；INJ(INJ)近一週漲幅35%；IO.NET(IO)近一週漲幅33.8%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅21.4%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅9.29%；FTT(FTT)近一週跌幅8.78%。
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