search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 眾福科(3168)下週(6月26日)除息3.55元，預估參考價63.85元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

眾福科(3168-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.55元。

以今日(6月19日)收盤價67.40元計算，預估參考價為63.85元，息值合計為3.55元，股息殖利率5.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

眾福科(3168-TW)所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器模組。近5日股價上漲0.16%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 67.40 3.55442 5.27% 0.0
2023/07/05 73.6 5.0 6.79% 0.0
2022/07/05 46.85 3.0 6.4% 0.0
2021/07/01 29.7 1.5 5.05% 0.0
2020/07/02 23.4 1.5 6.41% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數23209.541.99%

相關權證

加權指數法興 槓桿30.5
加權指數法興 槓桿28.48

鉅亨贏指標
了解更多

#突破區間

偏強
眾福科

71.88%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
眾福科

71.88%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
眾福科

71.88%

勝率

#均線指標上攻

偏強
眾福科

71.88%

勝率




Empty