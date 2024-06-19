盤後速報 - 眾福科(3168)下週(6月26日)除息3.55元，預估參考價63.85元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
眾福科(3168-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.55元。
以今日(6月19日)收盤價67.40元計算，預估參考價為63.85元，息值合計為3.55元，股息殖利率5.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
眾福科(3168-TW)所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器模組。近5日股價上漲0.16%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|67.40
|3.55442
|5.27%
|0.0
|2023/07/05
|73.6
|5.0
|6.79%
|0.0
|2022/07/05
|46.85
|3.0
|6.4%
|0.0
|2021/07/01
|29.7
|1.5
|5.05%
|0.0
|2020/07/02
|23.4
|1.5
|6.41%
|0.0
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