李書福贏了！中國行業第一大案終落槌 吉利獲賠人民幣6.4億

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 11:46

行業第一大案終落槌

近日中國最高人民法院知識產權法庭發文稱，該庭審結了吉利和威馬之間，因大量員工跳槽引發的新能源車底盤技術祕密侵權糾紛案件。

該案原告方吉利索賠金額高達 21 億元。

經過審理，最高人民法院二審適用 2 倍懲罰性賠償判決，侵權人威馬賠償經濟損失及維權合理開支合計約 6.4 億余元。

這意味著，吉利在維護自身知識產權方面獲得一次完全勝利，威馬則為不法侵權行為付出巨大代價。

這一案件，具有三大看點：

第一，該案涉及到行業巨頭吉利和造車新勢力新貴威馬，標的巨大、影響深遠，最高人民法院知識產權法庭將之定性為「新能源車技術祕密第一大案」。

第二，該案耗時很久，前後歷經六年時間，舉證和審理難度較大。

第三，6.4 億元的賠償金額，創下了中國知識產權侵權訴訟判賠數額歷史新高，對汽車行業具有較大警示作用，將有效遏制汽車行業侵權行為。

李書福和沈暉的恩怨

事實上，該案涉及的兩個主角，吉利老闆李書福和威馬老闆沈暉，曾經有過一段親密無間的美好歲月。

十幾年前，在李書福率領吉利「蛇吞象」沃爾沃——中國汽車工業歷史上最大海外併購案的驚天戰役之中，沈暉扮演了重要角色。

這個於博格華納、菲亞特等全球巨頭擔任高階主管的行業大佬，在李書福邀請下，加入吉利控股集團，擔任董事兼副總裁。

他協助李書福完成了沃爾沃併購案，並負責沃爾沃在中國市場的落地，堪稱吉利的大功臣。

後來沈暉離開吉利，創辦了威馬汽車，加入新能源車賽道。當時沈暉帶走了吉利一大批核心力量，尤其是研發、技術、品質管控方面的人才。

行業人來人往，這本無可厚非。

但吉利發現，沈暉等這些吉利原班人馬，利用在吉利接觸、掌握的新能源底盤技術以及圖紙等，申請了大量專利，且威馬在沒有任何技術積累或合法技術來源的情況下，短期內推出威馬 EX 系列車型，嚴重侵害了吉利合法權益。