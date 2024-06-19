鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.64億美元，Ark(ARK)24小時漲幅達6.03%

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 10:15

24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅6.03%；BURGER(BURGER)24小時漲幅6.1%；IOTX(IOTX)24小時漲幅3.24%。

24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅26.1%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅28.5%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅21.5%。

近一週漲幅：Polymesh(POLYX)近一週漲幅36.6%；INJ(INJ)近一週漲幅35%；IO.NET(IO)近一週漲幅33.8%。