定了！港交所宣布 惡劣天氣不休市

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-18 14:00

香港特區行政長官李家超周二（18 日）宣布，港交所在惡劣天氣下不休市，預定 9 月下旬上路。

據《證券時報》報導，按照以往慣例，港交所會根據惡劣天氣下的相關安排，停止股市交易，包括滬深港通北向交易及衍生品市場。

去年香港財政預算案就提出，探索在惡劣天氣下港股繼續運作的安排，監管機關和業界已組成工作小組討論「颱風不休市」。

歷史上，港股多次因惡劣天氣而休市。比如 2020 年的颱風「海高斯」、2019 年的颱風「韋帕」、2017 年的颱風「苗柏」等登陸香港時，港交所均休市一天或半天。

相比之下，港股為什麼這麼「任性又嬌氣」？

香港多位券商人士表示，雖然香港是國際金融中心，但香港的股票交易系統沒有大陸發達，很多老一輩投資人靠打電話下單。一旦停電或通訊信號出了問題，就會給投資人帶來損失，有違市場公平。

另外，惡劣天氣下，證券從業人員和投資者往來交易所的途中安全也難有保障，證交所索性休市，防範風險。縱觀全球，港股、台股、美股都曾有因異常天氣而休市的前例。

那停市一天對港交所的收入影響幾何？

據香港媒體統計，從 2018 年至今，惡劣天氣已經導致港股市場休市 11 次，其中 2023 年發生 4 次。去年 9 月 1 日，港股因十號颶風「蘇拉」襲港全日休市，9 月 8 日又因黑色暴雨警告加上極端情況生效，再次全日休市。

Wind 數據顯示，去年前八個月，香港股市日均成交額為 1,120 億港元，若按此日均成交額計算，這意味著港股 9 月停市兩個交易日就損失成交額 2,240 億港元。