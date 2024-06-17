鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.99億美元，TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅達27.2%
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,832.35美元，24小時漲跌幅-2.38%；以太幣(ETH)現報價格3,403.64美元，24小時漲跌幅-5.55%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.99億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.14億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.07億美元。
24小時漲幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅27.2%；可汗幣(KNC)24小時漲幅25.9%；IO.NET(IO)24小時漲幅24.7%。
24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅2.13%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0%；Pax Dollar(USDP)24小時跌幅0.03%。
近一週漲幅：LeverFi(LEVER)近一週漲幅39.6%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅31.2%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週漲幅25.1%。
近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅37.2%；BURGER(BURGER)近一週跌幅22.9%；UNI(UNI)近一週跌幅17.9%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇