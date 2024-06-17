鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.99億美元，TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅達27.2%

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 10:15

24小時漲幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅27.2%；可汗幣(KNC)24小時漲幅25.9%；IO.NET(IO)24小時漲幅24.7%。

24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅2.13%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0%；Pax Dollar(USDP)24小時跌幅0.03%。

近一週漲幅：LeverFi(LEVER)近一週漲幅39.6%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅31.2%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週漲幅25.1%。