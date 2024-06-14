中澳總理會面 李強宣布單方面對澳洲免簽政策

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 14:20

中國總理李強周一 (17 日) 在坎培拉會見澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 後宣布，中國將把澳洲納入免簽計畫，這是兩國關係升溫的最新跡象。

李強表示，將對澳洲實施單方面免簽政策，澳洲公民可以免簽證入境中國 15 天，不過進一步的具體實施方式尚未宣布。

據報導，會後，澳洲和中國在教育、文化交流和貿易等領域簽署了五項協議。雙方也同意為商務、旅遊和探親人員互相發放 3 至 5 年的多次入境簽證。

李強在兩人會面後指出，中國和澳洲將深化在能源、採礦和氣候變遷方面的合作，同時補充說，他們已經就兩國政府之間的分歧進行了「坦誠」對話。

李強重申，高度重視中澳雙邊關係。雙方同意保持高層交往，互利合作。維護多邊貿易體制及全球產業鏈。

據報導，艾班尼斯在致辭中說：「我們歡迎雙邊關係的持續穩定和發展。這次對話使我們對各自的利益有了更深入的認識。」

他表示，澳洲和中國的經濟互補，也在應對氣候變化方面有共同利益。「我們也有分歧…… 這就是為什麼坦誠對話如此重要。對於澳洲來說，我們一貫主張和平、穩定和繁榮的地區和世界的重要性。」

李強 15 日抵達澳洲訪問，是時隔 7 年後再有中國總理到訪。