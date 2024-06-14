烏克蘭總統：如果俄羅斯撤軍「明天」就啟動和平談判

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-17 08:20

烏克蘭總統澤倫斯基周日（16 日）在「烏克蘭和平峰會」閉幕時表示，如果俄羅斯從烏克蘭撤軍，他願意立刻與對方展開和平談判。

據《法新社》報導，澤倫斯基在「烏克蘭和平峰會」閉幕記者會中說：「假如俄羅斯自我法定領土撤軍，明天就可以開始跟我方展開談判，沒什麼好等的。」

但他話鋒一轉，又說俄羅斯總統普丁不會結束戰爭，烏克蘭必須竭盡所能阻止這場戰爭，無論是透過軍事還是外交手段。

澤倫斯基也表示，中國不是烏克蘭的敵人。「我方尊重中國及其領土完整，希望中國對待我方的立場也是如此。」他說。

超過 90 個國家參與了在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）舉行的「烏克蘭和平峰會」，這場會議的目的，是就如何結束烏克蘭戰爭凝聚共識。

由於俄羅斯沒有受邀，中國又缺席，削弱了這場峰會的潛在影響力。

與此同時，烏克蘭外交部長庫列巴周日表示，烏克蘭最終需要與俄羅斯展開對話，但烏方的立場非常明確，不可能接受俄羅斯發出的最後通牒，以及俄方對頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱四個地區提出的要求。