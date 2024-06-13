鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.29億美元，拳王幣(STX)24小時漲幅達9.89%
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,065.3美元，24小時漲跌幅-0.63%；以太幣(ETH)現報價格3,518.6美元，24小時漲跌幅+0.69%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.29億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.85億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.49億美元。
24小時漲幅：拳王幣(STX)24小時漲幅9.89%；Ontology Gas(ONG)24小時漲幅8.36%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅7.32%。
24小時跌幅：BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅10.3%；UNI(UNI)24小時跌幅9.44%；FIS(FIS)24小時跌幅7.82%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅68.2%；CRV(CRV)近一週漲幅31.7%；Wormhole(W)近一週漲幅28.7%。
近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅25%；Bluzelle(BLZ)近一週跌幅18.8%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅7.1%。
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