鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.29億美元，拳王幣(STX)24小時漲幅達9.89%

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:15

24小時漲幅：拳王幣(STX)24小時漲幅9.89%；Ontology Gas(ONG)24小時漲幅8.36%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅7.32%。

24小時跌幅：BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅10.3%；UNI(UNI)24小時跌幅9.44%；FIS(FIS)24小時跌幅7.82%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅68.2%；CRV(CRV)近一週漲幅31.7%；Wormhole(W)近一週漲幅28.7%。