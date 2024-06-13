盤後速報 - 強生(4747)下週(6月21日)除息1.5元，預估參考價71.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05
強生(4747-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月14日)收盤價73.00元計算，預估參考價為71.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
強生(4747-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥之製造，加工，買賣，批發零售，進出口。營養保健食品之加工買賣。近5日股價上漲4.68%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/21
|73.00
|1.4984
|2.05%
|0.0
|2023/06/12
|86.4
|2.0
|2.31%
|0.0
|2022/06/22
|33.0
|1.45
|4.39%
|0.0
|2021/06/01
|39.0
|1.92
|4.92%
|0.0
|2020/06/11
|43.9
|1.8
|4.1%
|0.0
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