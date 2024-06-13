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鉅亨速報

盤後速報 - 強生(4747)下週(6月21日)除息1.5元，預估參考價71.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05

強生(4747-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月14日)收盤價73.00元計算，預估參考價為71.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

強生(4747-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥之製造，加工，買賣，批發零售，進出口。營養保健食品之加工買賣。近5日股價上漲4.68%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/21 73.00 1.4984 2.05% 0.0
2023/06/12 86.4 2.0 2.31% 0.0
2022/06/22 33.0 1.45 4.39% 0.0
2021/06/01 39.0 1.92 4.92% 0.0
2020/06/11 43.9 1.8 4.1% 0.0

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