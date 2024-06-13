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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為22.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 12:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.47元下修至0.43元，其中最高估值0.74元，最低估值0.38元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.74(0.97)0.790.910.75
最低值0.38(0.38)0.540.720.75
平均值0.5(0.56)0.680.790.75
中位數0.43(0.47)0.670.780.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.30億22.21億23.17億23.98億
最低值19.80億20.41億21.03億23.98億
平均值20.21億20.88億21.78億23.98億
中位數20.14億20.77億21.33億23.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.802.251.600.161.02
營業收入11.59億10.58億13.65億17.28億17.97億

詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKIM

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