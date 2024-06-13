鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為22.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 12:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.47元下修至0.43元，其中最高估值0.74元，最低估值0.38元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.74(0.97)
|0.79
|0.91
|0.75
|最低值
|0.38(0.38)
|0.54
|0.72
|0.75
|平均值
|0.5(0.56)
|0.68
|0.79
|0.75
|中位數
|0.43(0.47)
|0.67
|0.78
|0.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.30億
|22.21億
|23.17億
|23.98億
|最低值
|19.80億
|20.41億
|21.03億
|23.98億
|平均值
|20.21億
|20.88億
|21.78億
|23.98億
|中位數
|20.14億
|20.77億
|21.33億
|23.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.80
|2.25
|1.60
|0.16
|1.02
|營業收入
|11.59億
|10.58億
|13.65億
|17.28億
|17.97億
詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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