鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.47億美元，CRV(CRV)24小時漲幅達16%

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 10:15

24小時漲幅：CRV(CRV)24小時漲幅16%；Arweave(AR)24小時漲幅11.8%；拳王幣(STX)24小時漲幅10.8%。

24小時跌幅：BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅10.7%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅8.05%；MANTRA(OM)24小時跌幅6.15%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅68.2%；CRV(CRV)近一週漲幅31.7%；Wormhole(W)近一週漲幅28.7%。