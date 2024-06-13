鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.47億美元，CRV(CRV)24小時漲幅達16%
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,738.65美元，24小時漲跌幅-1.72%；以太幣(ETH)現報價格3,483.07美元，24小時漲跌幅-1.37%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.47億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.52億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.51億美元。
24小時漲幅：CRV(CRV)24小時漲幅16%；Arweave(AR)24小時漲幅11.8%；拳王幣(STX)24小時漲幅10.8%。
24小時跌幅：BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅10.7%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅8.05%；MANTRA(OM)24小時跌幅6.15%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅68.2%；CRV(CRV)近一週漲幅31.7%；Wormhole(W)近一週漲幅28.7%。
近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅25%；Bluzelle(BLZ)近一週跌幅18.8%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅7.1%。
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