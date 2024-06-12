鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.25億美元，CRV(CRV)24小時漲幅達20.7%

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:15

24小時漲幅：CRV(CRV)24小時漲幅20.7%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅9.22%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅8.6%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅22.6%；LPT(LPT)24小時跌幅15.1%；Notcoin(NOT)24小時跌幅12.2%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅59.7%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅32.1%；BURGER(BURGER)近一週漲幅32%。