鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.25億美元，CRV(CRV)24小時漲幅達20.7%
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,500美元，24小時漲跌幅+0.01%；以太幣(ETH)現報價格3,495.26美元，24小時漲跌幅-0.80%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.25億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.9億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.32億美元。
24小時漲幅：CRV(CRV)24小時漲幅20.7%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅9.22%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅8.6%。
24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅22.6%；LPT(LPT)24小時跌幅15.1%；Notcoin(NOT)24小時跌幅12.2%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅59.7%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅32.1%；BURGER(BURGER)近一週漲幅32%。
近一週跌幅：可汗幣(KNC)近一週跌幅15.9%；Polymesh(POLYX)近一週跌幅14.3%；BAKE(BAKE)近一週跌幅14.1%。
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