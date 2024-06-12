盤後速報 - 州巧(3543)下週(6月20日)除息1元，預估參考價22.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
州巧(3543-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月13日)收盤價23.00元計算，預估參考價為22.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
州巧(3543-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電電子零組件、模具、金屬傢俱及醫療用品製造加工與進出口業務。近5日股價下跌2.54%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|23.00
|1.0
|4.35%
|0.0
|2023/06/12
|22.0
|1.0
|4.55%
|0.0
|2022/06/14
|21.35
|1.2
|5.62%
|0.0
|2021/08/02
|28.7
|1.2
|4.18%
|0.0
|2020/07/22
|18.25
|0.8
|4.38%
|0.0
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