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鉅亨速報

盤後速報 - 州巧(3543)下週(6月20日)除息1元，預估參考價22.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

州巧(3543-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月13日)收盤價23.00元計算，預估參考價為22.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

州巧(3543-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電電子零組件、模具、金屬傢俱及醫療用品製造加工與進出口業務。近5日股價下跌2.54%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 23.00 1.0 4.35% 0.0
2023/06/12 22.0 1.0 4.55% 0.0
2022/06/14 21.35 1.2 5.62% 0.0
2021/08/02 28.7 1.2 4.18% 0.0
2020/07/22 18.25 0.8 4.38% 0.0

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