贏來生機！晚期肝癌患者執行釔90治療 晚期肝癌患者獲治癒

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 16:24

根據《21 世紀經濟報道》報導，中國一位民眾趙健 (化名) 一年多前被診斷肝有 14 公分大的腫瘤，當時家人被告知趙健只剩一年半可活，家人強忍著不讓趙健知道，但趙健知道治癒機率微乎其微，醫生雖說可用「傳統介入 + 手術切除」來治療，但成功率僅 5%，當時趙健便心想不治療，不如趁還有時間多賺錢留給家人，但他哥哥不死心，搜索各種肝癌療法後終於看到一線希望，也就是執行釔 90 治療。

這項新技術帶來活著的可能性，讓趙健心態改變並想著能有更多時間陪陪家人，於是心中燃起希望，哪怕中國國內技術可能不成熟都願意去嘗試，於是在去年 4 月前往暨南大學附屬第一醫院。

門診專家告訴趙健，像他這樣的患者此前有過幾十例治癒案例，一些人還在恢復階段，14 公分不算太大，有機會治癒。

趙健也迫不及待地希望展開釔 90 治療，但術前評估結果顯示部分數據未達標，這讓他跟他的家人心情再次跌入谷底。

暨南大學附屬第一醫院肝腫瘤釔 90 治療中心主任曹明溶教授表示，只有順利通過術前評估的肝癌患者才能使用釔 90 療法。

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但希望未完全破滅，醫生為趙健制定「轉化治療」方案，包括兩次傳統介入治療和免疫治療，以期望腫瘤縮小，並降低肺分流的比例。轉化治療期間，腫瘤持續壞死。雖然副作用很明顯，好在效果令人鼓舞。

不過，就在趙健和家人因為轉化治療的療效受到鼓舞時，去年 8 月趙建病情出現變化，因他的甲型胎兒蛋白 (AFP) 數值難以下降。

趙建當時迫不及待想再做一次評估，希望能走進釔 90 治療的手術室，所幸這次評估結果全部達標，去年 9 月開始終於能夠進行釔 90 治療，似乎一切都開始好轉。

釔 90 手術後，醫生馬上安排趙健進行 PET-CT 檢查，瞭解藥物在腫瘤內的分佈情況。

根據曹明溶教授介紹，釔 90 治療不一定能涵蓋所有腫瘤區域，這跟患者腫瘤內血管分佈等多種因素相關，但趙健很幸運，他竟然是所有患者中分佈最廣的，幾乎分佈到腫瘤邊緣，這意味著療效可能會非常好。

趙健表示，釔 90 手術完當天我就可下床活動了，又能吃又能睡，也不疼，也沒什麼其他感覺，就是錢花得有點多，買的保險是最陽春的，無法報銷釔 90 治療，只能自費。

四個月後，趙健再次進入手術室，進行肝臟腫瘤的手術切除，手術很成功，切得很乾淨，也盡量保留肝臟組織。