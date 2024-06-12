鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.53億美元，LeverFi(LEVER)24小時漲幅達32.4%
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,908美元，24小時漲跌幅+0.77%；以太幣(ETH)現報價格3,531.6美元，24小時漲跌幅+1.21%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.53億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.76億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.16億美元。
24小時漲幅：LeverFi(LEVER)24小時漲幅32.4%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅5.45%；MANTRA(OM)24小時漲幅3.77%。
24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅33.2%；LPT(LPT)24小時跌幅25.7%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅18.9%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅59.7%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅32.1%；BURGER(BURGER)近一週漲幅32%。
近一週跌幅：可汗幣(KNC)近一週跌幅15.9%；Polymesh(POLYX)近一週跌幅14.3%；BAKE(BAKE)近一週跌幅14.1%。
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