鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.53億美元，LeverFi(LEVER)24小時漲幅達32.4%

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 10:15

24小時漲幅：LeverFi(LEVER)24小時漲幅32.4%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅5.45%；MANTRA(OM)24小時漲幅3.77%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅33.2%；LPT(LPT)24小時跌幅25.7%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅18.9%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅59.7%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅32.1%；BURGER(BURGER)近一週漲幅32%。