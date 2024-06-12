外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
開發金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、華航 (2610-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
開發金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、華航 (2610-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、華航 (2610-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、陽明 (2609-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、燿華 (2367-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、華航 (2610-TW)
5. 外資當日 (12) 買超的股票
鴻海 (2317-TW)、陽明 (2609-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、燿華 (2367-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)
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