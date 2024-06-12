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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
開發金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、華航 (2610-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
開發金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、華航 (2610-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、華航 (2610-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、陽明 (2609-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、燿華 (2367-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、華航 (2610-TW)

5. 外資當日 (12) 買超的股票
鴻海 (2317-TW)、陽明 (2609-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、燿華 (2367-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)
 

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開發金15.41.65%
鴻海190.51.60%
華航23.150.65%
陽明74.34.80%
燿華38.251.32%
元大台灣價值高息100.70%
中信上游半導體15.81.35%

相關權證

鴻海法興 槓桿4.89
鴻海法興 槓桿4.73
陽明法興 槓桿2.84
華航法興 槓桿7.71
華航法興 槓桿5.09
開發金法興 槓桿0.12

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中強短弱
陽明

73.08%

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